Grande Fratello Vip la rivelazione della concorrente | Perché temo Selvaggia Lucarelli

Manca poco all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, con una concorrente che si prepara a entrare nella Casa il 17 marzo. Tra i protagonisti più attesi c’è una donna, la cui presenza suscita grande curiosità tra il pubblico. La concorrente ha recentemente rilasciato una dichiarazione, spiegando di temere una nota giornalista, Selvaggia Lucarelli.

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 e tra i protagonisti più attesi c’è una donna, pronta a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia nella puntata del 17 marzo. Prima di iniziare questa nuova avventura televisiva, la comica e imitatrice ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale ha parlato senza filtri delle sue aspettative, del momento professionale che sta vivendo e dei rapporti con alcuni dei protagonisti del programma. Nel corso della conversazione è emerso anche il tema degli opinionisti della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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