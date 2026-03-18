Furti d’auto allarme rosso | la classifica dei marchi più rubati La categoria che rischia di più!

I furti d’auto in Italia sono in aumento e i dati mostrano quali marchi sono più frequentemente presi di mira dai ladri. Nonostante le nuove misure di sicurezza sui veicoli più recenti, alcune marche risultano più a rischio rispetto ad altre. La classifica dei modelli più colpiti mette in evidenza le tendenze del fenomeno, che si mantiene preoccupante.

Il business dei furti d’auto in Italia continua a crescere e a trasformarsi, nonostante l’evoluzione dei dispositivi di sicurezza installati sui veicoli di nuova generazione. L’ultimo report pubblicato da LoJack, società attiva nel recupero dei mezzi e nelle soluzioni telematiche, descrive per il 2025 un quadro chiaro: le organizzazioni criminali risultano sempre più strutturate, con tecniche affinate e obiettivi selezionati in modo mirato. Il fenomeno dei veicoli rubati viene alimentato da due filiere principali: la rivendita sul mercato nero dei componenti e l’uscita illegale dei mezzi oltre confine. Parallelamente, i sistemi di tracciamento e la collaborazione con le autorità stanno aumentando la capacità di recupero, riducendo i tempi di intervento e rendendo più complessa la gestione dei mezzi sottratti per le reti criminali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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