Dove si fanno più multe in Italia | la classifica dei Comuni che puniscono di più gli autisti

Ecco una breve introduzione adatta a Google, chiara e senza enfasi: Nel 2025, Milano si conferma il comune italiano con il maggior incasso derivante dalle multe stradali. La classifica vede anche Roma e Firenze tra le città più attive nel punire gli automobilisti, sebbene gli introiti complessivi siano in leggero calo rispetto all’anno precedente. Questa panoramica offre un quadro aggiornato delle aree con il più alto livello di sanzioni in Italia.

Milano si conferma anche nel 2025 la città italiana in cui si incassa di più dalle multe stradali. Il capoluogo lombardo guida una classifica che vede sul podio anche Roma e Firenze, pur in un contesto generale segnato da un calo degli introiti rispetto all’anno precedente. A livello nazionale, infatti, gli incassi complessivi da sanzioni stradali sono diminuiti dopo anni di crescita continua. Multe in calo in Italia: 1,89 miliardi incassati nel 2025. Nel complesso, nel 2025 gli italiani hanno pagato 1,89 miliardi di euro in multe stradali. Tradotto in termini medi, significa 32-33 euro a testa, considerando l’intera popolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dove si fanno più multe in Italia: la classifica dei Comuni che puniscono di più gli autisti Dove si fanno più multe stradali: la classifica dei Comuni che puniscono di più gli autistiEcco la classifica dei Comuni italiani in cui si ricevono più multe stradali. Leggi anche: Calendari dell’Avvento 2025: la classifica dei 10+2 più desiderati che fanno sold out La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Antibiotico-resistenza, virus VS batteri: Nello Spazio la guerra invisibile che può salvare la Terra; Coltelli in tasca: cosa cercano i ragazzi quando la parola non basta più; Il gelo come arma di sterminio: la strategia russa contro la popolazione ucraina; Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane. Balduzzi: Dove si fanno più cesarei si muore di più di partoLo ha detto oggi il ministro della Salute Renato Balduzzi intervenendo alla presentazione dell’indagine sui Punti nascita realizzata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta guidata da Leoluca ... quotidianosanita.it DISCO ORARIO IN STAZIONE Ho letto un post sui vigili che “fanno le multe in stazione solo perché il Comune vuol fare cassa”. Dato che ne è seguita una lunga discussione nella quale alcune persone hanno fornito spiegazioni corrette (le ringrazio per la coll - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.