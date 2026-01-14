Babysitter di 27 anni arrestato | nel suo pc video pedopornografici autoprodotti con bimbi di 5 anni

Un uomo di 27 anni, babysitter, è stato arrestato dopo il ritrovamento di migliaia di file pedopornografici nel suo computer e telefono. Tra i contenuti, vi sono video autoprodotti con bambini di circa cinque anni e materiale scaricato dal web. L’indagine ha portato alla luce un grave quadro di sfruttamento e abuso, evidenziando l’importanza di interventi mirati per proteggere i minori.

Migliaia di file pedopornografici nel cellulare e nel pc: alcuni scaricati dal web, altri autoprodotti. È quanto trovato a casa di un 27enne di Padova impiegato come babysitter occasionale, finito in manette. La perquisizione è scattata lunedì 12 gennaio, al culmine di un'indagine per violenza.

