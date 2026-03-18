Formazioni ufficiali Bayern Monaco Atalanta le scelte di Kompany e Palladino in vista della sfida di Champions League

Alle 21:00 si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le scelte di formazione sono state fatte rispettivamente da Kompany e Palladino. La partita rappresenta una fase importante della competizione europea per entrambe le squadre.

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