Fedez di nuovo papà non si ferma il gossip sulla gravidanza presunta di Giulia Honegger

Fedez è in attesa del suo terzo figlio, mentre la compagna Giulia Honegger, con cui fa coppia da alcuni mesi, sarebbe incinta del primo. La notizia circola molto sui social e sui media, alimentando il gossip. La coppia non ha ancora confermato ufficialmente la gravidanza, ma le voci continuano a diffondersi. La notizia ha suscitato molte discussioni tra i follower.

Fedez sta per diventare papà per la terza volta; la compagna Giulia Honegger, con cui fa coppia da diversi mesi, sarebbe in attesa del primo figlio. Queste, almeno, le voci che da qualche giorno si rincorrono incessantemente tra i principali siti e giornali di gossip, rilanciate dal magazine Chi, che nel numero in edicola dal 18 marzo pubblica le foto del cantante, reduce dal quinto posto Sanremese in coppia con Marco Masini con il pezzo Male necessario, assieme alla compagna con cui sta dall’estate scorsa, dando per certa la notizia della gravidanza di lei. Fonte: instagram @chimagazine Il settimanale diretto da Massimo Borgnis è anche sicuro che Federico Lucia – il vero nome di Fedez – abbia già dato comunicazione della notizia della nuova, futura paternità alla ex moglie Chiara Ferragni, madre dei suoi figli Leone e Vittoria. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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