Questa sera, a diMartedì, Edoardo Leo ha recitato la poesia “Primavera hitleriana” di Eugenio Montale. L’attore e regista ha portato in tv uno dei testi più intensi del premio Nobel, in un giorno speciale come quello della Memoria. La puntata ha registrato un picco di ascolti, sottolineando l’interesse del pubblico per temi storici e letterari affrontati in modo diretto e immediato.

Nel giorno della memoria, a diMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda tutti i martedì in prima serata su La7, l’attore e registra Edoardo Leo, ha interpretato la poesia “Primavera hitleriana”, uno dei capolavori del premio Nobel per la Letteratura Eugenio Montale, scritta in occasione della visita di Hitler a Firenze, ricevuto da Mussolini e dai vertici del partito fascista il 9 maggio del 1938. Nei versi c’è Hitler, l’incarnazione del male, ci sono le croci uncinate, ma soprattutto ci sono i cittadini che lo festeggiano e perciò diventano complici. La primavera del titolo è gelida e buia: “e più nessuno è incolpevole”, scrive infatti Montale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

A diMartedì Edoardo Leo interpreta Montale; nel Giorno della Memoria boom di ascolti per il talk di La7 condotto da Giovanni Floris

Su La7, il 24 gennaio, l'attenzione è rivolta a un approfondimento di attualità e cultura.

