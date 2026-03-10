FC 26 SBC Momenti | Gelson Martins 88 – Il ritorno del re del dribbling!

EA Sports ha rilasciato una nuova carta dedicata a Gelson Martins, giocatore noto per il suo stile di gioco rapido e il controllo preciso della palla. La carta celebra un momento speciale della sua carriera, e sarà disponibile nel gioco FC 26 SBC Momenti. Martins è stato protagonista di un episodio importante nella sua attività professionale, che ora viene ricordato attraverso questa versione speciale.

EA Sports celebra un momento iconico della carriera di Gelson Martins con una carta che farà impazzire chi ama la velocità pura e il controllo di palla nello stretto. Se hai giocato alle scorse edizioni di Ultimate Team, sai bene quanto questo giocatore possa essere "buggato" grazie al suo baricentro basso e alla rapidità d'esecuzione. Analisi della Carta: Velocità e Skill al servizio della fascia. Gelson Martins si conferma uno degli esterni più agili del gioco, con statistiche che lo rendono una spina nel fianco per qualsiasi difesa: OVR: 88 (RM, LM, RW).. SkillPiede: 5 Mosse Abilità 4 Piede Debole.. Stats Core: Velocità 92, Dribbling 91, Tiro 85, Passaggio 85.