Fabrizio Biasin demansionato a Libero | cosa farà ora

Fabrizio Biasin, noto giornalista e volto noto nei programmi televisivi dedicati al calcio, è stato recentemente demansionato da Libero. La sua presenza nel giornale sarà più contenuta e si occuperà di meno argomenti rispetto al passato. Biasin, che è anche molto attivo sui social, ha visto cambiare il suo ruolo all’interno della redazione senza ulteriori dettagli ufficiali.

Sarà un po’ meno Libero di spaziare da un argomento all’altro. Fabrizio Biasin – giornalista, volto noto nei salotti tivù calcistici litigarelli e twittatore compulsivo – è stato ridimensionato. Meglio si occupi solo di sport, calcio in particolare, Inter ancora più in particolare. E non di spettacoli, come faceva ora (ha timbrato il cartellino pure all’ultimo Sanremo 2026 vinto da Sal Da Vinci ). Il suo quotidiano, Libero, dove è caporedattore e grazie al quale viaggiava persino in giro per il mondo assieme ai lettori, gli ha messo dei paletti. Tramite un rimpastino firmato dal direttore Mario Sechi: il settore Spettacoli verrà associato alla Cultura, sotto il coordinamento di Lucia Esposito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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