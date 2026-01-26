Il tribunale ha deciso di bloccare la trasmissione di Falsissimo, chiedendo a Fabrizio Corona di eliminare i contenuti relativi a Signorini. Questa decisione ufficiale potrebbe influenzare le prossime puntate del programma. Restano da vedere le eventuali conseguenze legali e le azioni che Corona adotterà in questa situazione. La vicenda evidenzia le ripercussioni di questioni legali nel mondo dello spettacolo e dei media.

Il tribunale blocca la puntata di Falsissimo e impone a Fabrizio Corona di rimuovere i contenuti su Signorini. Ecco cosa potrebbe succedere ora. È esplosa come una bomba nella mattinata, la notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo e acceso il dibattito pubblico: un giudice del Tribunale di Milano ha fermato, con un’ordinanza d’urgenza, la trasmissione della nuova puntata di Falsissimo, il discusso format ideato e condotto da Fabrizio Corona. A presentare il ricorso era stato il team legale di Alfonso Signorini, che ha ottenuto non solo il blocco della puntata odierna, ma anche la rimozione immediata dei due episodi precedenti, ritenuti lesivi della reputazione del noto conduttore televisivo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Giudice Blocca Puntata Di Falsissimo: Ecco Cosa Farà Adesso Fabrizio Corona!

Il giudice blocca Fabrizio Corona: la puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare in ondaIl giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, prevista con Fabrizio Corona e Signorini, non potrà essere trasmessa.

Samira Lui avrebbe diffidato Fabrizio Corona, prima della puntata di FalsissimoSamira Lui avrebbe inviato una diffida a Fabrizio Corona prima della puntata di Falsissimo, con l’obiettivo di chiedere limitazioni o blocchi nella diffusione di contenuti che la coinvolgerebbero direttamente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Giudice Blocca Puntata Di Falsissimo: Ecco Cosa Farà Adesso Fabrizio Corona!

Argomenti discussi: Corona in tribunale per il blocco richiesto da Signorini, il suo avvocato: No alla censura, non siamo in Russia; The Voice Kids, riassunto puntata 17 gennaio 2026: Bertè e Rocco Hunt omaggiano Pino Daniele, Antonella Clerici mette in fuga Clementino; The Voice Kids: Loredana Bertè fa una cattiveria ad Arisa, tradita da Clementino; Corona contro Signorini, nuova battaglia in tribunale: si tenta di fermare Falsissimo prima della messa in onda, parla l'avvocato Ivano Chiesa.

Il giudice blocca Fabrizio Corona: la puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare in ondaPossibile svolta sulla vicenda da Corona/Signorini. Nelle prime ore di questa mattina, il giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio ... fanpage.it

Il giudice blocca Corona: stop alla puntata di Falsissimo e ordine di rimuovere i video su SignoriniOrdinanza d’urgenza contro l’ex re dei paparazzi. Vietata la diffusione di nuovi contenuti online e imposte sanzioni da 2.000 euro per ogni violazione ... cosenzachannel.it

IL GIUDICE BLOCCA FABRIZIO CORONA – LA PUNTATA DEL FORMAT ‘FALSISSIMO’ SU SIGNORINI NON PUO’ ANDARE. x.com

Ultim'ora: Il giudice blocca #FabrizioCorona. Non potrà andare in onda la puntata di questa sera di #Falsissimo su #AlfonsoSignorini Questo quanto riporta il #Corriere: "Il giudice ha deciso che Corona deve rimuovere immediatamente da ogni hosting provide - facebook.com facebook