Un uomo ha speso 10 milioni di euro per comprare una McLaren F1 che ancora non esiste | l'avrà tra 3 anni
Un uomo ha acquistato una McLaren F1 del 2026 per circa 10 milioni di euro, prima ancora che questa venga costruita. La vettura, ancora in fase di sviluppo, sarà consegnata tra tre anni. Questo acquisto rappresenta un investimento in un modello esclusivo, che un appassionato attende con interesse e anticipazione. La vendita anticipata di automobili di lusso così rare evidenzia il valore crescente di queste auto da collezione.
La McLaren F1 del 2026 è stata venduta all'asta per circa 10 milioni di euro prima di essere costruita. L'auto arriverà al proprietario solo nel 2028. 🔗 Leggi su Fanpage.it
