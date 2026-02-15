la natura che cura il contatto con i cinque sensi

Kathy Willis spiega che entrare in contatto con le piante attraverso i cinque sensi migliora la salute e il benessere. La ricercatrice ha studiato come l’esperienza sensoriale con la natura riduca lo stress e rafforzi il sistema immunitario. Per esempio, respirare il profumo delle piante o ascoltare il suono delle foglie aiuta a calmare la mente e aumentare l’energia.

Il saggio di Kathy Willis che presenta i benefici per corpo e mente. Vedere, annusare, toccare e ascoltare le piante ci rende più sani, felici e longevi A chi non è capitato, dopo una settimana ad accumulare tensioni e cortisolo, di sentirsi subito meglio, più sereno e in pace col mondo, se si concede una passeggiata nella natura? Può essere casuale che diversi psicoterapeuti consiglino una più stretta relazione con il verde, per contrastare ansia e depressione? Una fitta serie di fondamenti scientifici a quelle che possono parere impressioni empiriche offre Kathy Willis, paleoecologa, direttrice fondatrice del Biodiversity institute dell’università di Oxford, membro della Camera dei Lords, nel suo ultimo libro: «La natura che cura» (Aboca Edizioni, 2025, pp. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

