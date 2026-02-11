delmastro vuole una rivoluzione sulle espulsioni dei clandestini la bordata alle toghe

Il deputato Delmastro torna a farsi sentire e chiede una svolta netta sulle espulsioni dei clandestini. In un intervento deciso, accusa le toghe di rallentare le procedure e promette di spingere per leggi più dure. Nel frattempo, il dibattito si accende anche sulle richieste di scarcerazioni rapide, con il parlamentare che sottolinea come il sistema penitenziario sia sotto pressione e bisognoso di interventi urgenti.

"Siamo quotidianamente assediati da richieste di provvedimenti svuotacarceri, sul presupposto che saremmo un sistema carcerocentrico. Se abbiamo circa 60.000 detenuti e 144.822 persone in area penale esterna, vuol dire che sono più quelli fuori che dentro". Inizia così l'intervento del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro alla Verità sottolineando che "la questione va affrontata soprattutto per i 50.000 stranieri con problemi di giustizia nel nostro Paese, oltre 30.000 in area esterna e 20.000 nelle carceri. Problema ancora più inquietante nel Nord Italia, dove maggiore è la presenza di immigrati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In Italia, ci sono circa 60 mila persone in carcere e oltre 144 mila fuori dalle celle, in attesa di giudizio o condannate.

L'articolo analizza il sistema di influenze e intrecci tra soggetti legali, politici e giudiziari che ostacolano le riammissioni dei migranti lungo la rotta balcanica, evidenziando il ruolo di figure chiave come Gianfranco Schiavone e giudici pro-immigrazione, e il loro impatto sulle politiche di frontiera.

