Daria Bignardi | Il mio stile di vita è sostenibile?

Daria Bignardi si interroga sul proprio stile di vita, chiedendosi se sia sostenibile. Nel suo intervento, descrive il modo in cui viaggiamo continuamente senza pause, come palline da flipper in movimento incessante. La giornalista invita a riflettere sulla nostra quotidianità, invitando a considerare se le abitudini adottate siano compatibili con un modello di vita rispettoso dell’ambiente.

Questo articolo sulla vita sostenibile è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 24 marzo 2026. «Fantastico», commenta un’amica alla quale ho enumerato i miei giri. Ma è davvero fantastico spostarsi così spesso? Sono curiosa e viaggiare mi piace, ma da qualche tempo so di esagerare e so di non essere la sola a farlo. I voli low cost hanno reso l’Europa un grande flipper dove si può passare ogni fine settimana parlando (o non parlando) una lingua diversa. I social e la Rete traboccano di liste, consigli, luoghi, itinerari, fotografie. Io viaggio tanto in particolare per lavoro, ma da un po’ di tempo ogni volta che mi sposto non posso fare a meno di chiedermi quanto sto inquinando il mondo e se non dovrei limitarmi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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