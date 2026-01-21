Daria Bignardi | I gatti di Damasco

Daria Bignardi ci narra un interessante scorcio di Damasco, una città ricca di vita e contrasti. Nel suo racconto, descrive l’atmosfera del quartiere, dove convivono gatti, bambini e giovani, offrendo uno sguardo autentico sulla quotidianità locale. Un confronto con Milano evidenzia le differenze tra le comunità, tra anziani, cani e le diverse dinamiche sociali. Un esempio di come i luoghi riflettano le caratteristiche delle rispettive culture e ambienti urbani.

Sono stata nella capitale piena di gatti, di bambini e di giovani. Nel mio quartiere, a Milano, invece, circolano soprattutto anziani e cani. Non sarà un altro segnale della nostra solitudine?.

