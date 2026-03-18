Dalle Ande alle torri tra arte e solidarietà per l’America latina

Una mostra prende vita tra le Ande e le torri, mettendo in evidenza opere d’arte realizzate dalle donne delle zone andine. Si tratta di una esposizione che presenta creazioni diverse dal solito, frutto del lavoro manuale e della creatività delle artiste locali. L’evento mette in mostra pezzi unici che rappresentano la cultura e la tradizione delle comunità andine, attirando l’attenzione sul loro contributo artistico.

Una mostra, una vetrina di opere d’arte diverse dal solito, create e costruite dalle mani delle donne andine. Si chiama "Alpaca e Arte s’intrecciano sulle Ande", ma si legge incontro di solidarietà per lasciare un piccolo aiuto alle missioni che operano in America latina, in questa mostra vetrina-emporio nella sala della Cancelleria di via San Matteo. Ingresso libero tutti i giorni fino al 26 marzo, per un viaggio fra storia e lavoro. Non sono quadri appesi alle pareti ma opere d’arte di maglieria, tessitura e ricamo multicolore realizzate dalle missioni, cioè le missionarie andine che portano al mondo il movimento che porta il nome operazione "Mato Grosso". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalle Ande alle torri, tra arte e solidarietà per l’America latina Articoli correlati Leggi anche: Dalle Ande per amore della ceramica: "Qui ho trovato materia e arte" Alba 2027: Tra tartufo, torri medievali e arte contemporanea, la città si reinventa.Alba, la città piemontese celebre per il tartufo bianco e il Barolo, si prepara a un futuro ambizioso. Una selezione di notizie su Dalle Ande Argomenti discussi: Dalle Ande alle torri, tra arte e solidarietà per l’America latina. Dalle Ande alle torri, tra arte e solidarietà per l’America latinaUna mostra, una vetrina di opere d’arte diverse dal solito, create e costruite dalle mani delle donne andine. Si ... lanazione.it Franco Dal Farra, dalle Ande alle Alpi: la strada olimpica dell'atleta di skiathlon. «Una medaglia? Al momento sarebbe poco realistico»Una famiglia olimpica. L’argentino Franco dal Farra, 25 anni, è stato il miglior latinoamericano nella gara di skiathlon sui 20 km disputata a Lago di Tesero, in Val di Fiemme. Il ragazzo arrivato ... ilmattino.it