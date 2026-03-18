Da Sanremo al mondo | la musica italiana vale 100 milioni è il terzo mercato più grande d'Europa
La musica italiana, con un valore di 100 milioni di euro, si afferma come il terzo mercato più grande in Europa. La discografia nazionale registra un aumento del 10,7% nel 2025, mentre lo streaming rappresenta la principale fonte di ascolto. In crescita anche le vendite di vinile e CD, con artisti italiani che si esibiscono sempre più all’estero. Da Sanremo al resto del mondo, il settore si espande.
La discografia italiana cresce: +10,7% nel 2025, streaming domina, vinile e CD in ripresa, Italia terzo mercato UE e artisti italiani volano all’estero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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