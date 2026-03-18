Dopo settimane di tensione, i lavoratori della Protopapa di Trezzo, azienda fallita che impiega 80 camionisti nella filiera GLS, attendono ancora gli stipendi di dicembre. Le richieste di sindacati e istituzioni hanno portato a un impegno concreto: entro Pasqua verranno saldate le retribuzioni arretrate. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti, che sperano in una rapida soluzione.

Trezzo (Milano), 18 marzo 2026 – Dopo il pressing sindacale e delle istituzioni, s volta per i lavoratori della Protopapa, l’azienda di Trezzo fallita lasciando 80 camionisti della filiera Gls senza stipendio e senza sussidio. « La situazione si è sbloccata ma non è ancora chiusa – dice William Leoni della Filt-Cgil –. Abbiamo coinvolto la Regione per evitare che tutto si inchiodasse fra burocrazia e scaricabarile. Avevamo preso un impegno con i lavoratori e le loro famiglie, abbiamo operato senza sosta per garantire loro quel che gli spetta». Sono in corso gli ultimi adempimenti, «ma Il nodo centrale resta il pagamento degli stipendi arretrati – aggiunge il sindacalista –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crisi Protopapa, una luce nel buio e l’impegno: “Entro Pasqua i salari di dicembre”

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