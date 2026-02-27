La crisi di Protopapa diventa un problema regionale, portando alla luce un'emergenza che coinvolge direttamente le persone. Durante l'audizione di oggi si è evidenziato un contrasto tra aspetti sociali e aspetti legali che richiedono attenzione immediata. La situazione si presenta come una sfida concreta da affrontare, spingendo le istituzioni a intervenire per trovare soluzioni adeguate.

"L’audizione di oggi ha confermato un paradosso sociale e giuridico che la Regione non può ignorare". Così Paola Pizzighini, consigliera dei 5Stelle sulla vicenda degli 80 camionisti di Protopapa, l’azienda di Trezzo fallita lasciando i lavoratori senza stipendio e senza ammortizzatori sociali. Ieri, il caso è stato discusso in Commissione Attività produttive. "Ottanta professionisti, molti dei quali vicini alla pensione, sono in gravi difficoltà. Una situazione inaccettabile, che consuma i risparmi e la dignità delle persone". Durante la seduta è stato chiesto con forza al curatore fallimentare di accelerare la riscossione dei crediti, ma la consigliera ha ribadito che "il punto vero riguarda la responsabilità dei grandi committenti: "Gls non può considerarsi estranee a questa vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La crisi Protopapa approda in Regione: "Questa è un'emergenza sociale"

