Courreges T-shirt ‘twist Asymmetrical’ | Qualità e prezzo

Una nuova maglietta della linea Courreges, chiamata “twist Asymmetrical”, è stata lanciata sul mercato. Il prodotto si distingue per il suo design asimmetrico e la qualità dei materiali utilizzati. Il prezzo del capo viene confrontato con altri prodotti simili, offrendo un’opzione che unisce stile e convenienza. L’articolo include anche un avviso riguardante la presenza di link di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’asimmetria twistata: come il dettaglio ‘Twist’ trasforma la maglieria. Il cuore estetico di questa T-shirt risiede nel contrasto netto tra la semplicità strutturale del girocollo e la complessità geometrica del dettaglio attorcigliato. Courreges T-shirt 'Twist Asymmetrical' La silhouette si definisce inequivocabilmente come monospalla, una scelta progettuale che rompe gli schemi della maglieria tradizionale. Sul lato destro del capo, il tessuto viene lavorato in un nodo “twist” visibile che agisce come punto focale dell’intero design asimmetrico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Courreges T-shirt ‘twist Asymmetrical’: Qualità e prezzo Articoli correlati Leggi anche: Courrèges Twist Crepe Mini: Analisi prezzo, tessuto e stile Leggi anche: Alexander Wang T-shirt ‘we Love Our Customers’: Qualità e…