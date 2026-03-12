Alexander Wang T-shirt ‘we Love Our Customers’ | Qualità e…

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il design ‘We Love Our Customers’: tra ironia e street-chic. L’analisi visiva della T-shirt Alexander Wang rivela un’estetica che fonde l’ironia del messaggio con la tecnica tie-dye. La stampa frontale, caratterizzata da tonalità blu e arancione su fondo rosa chiaro, funge da elemento distintivo di questo capo. Alexander Wang T-shirt 'We Love Our Customers' La scritta “WE cuore OUR CUSTOMERS” non è solo grafica, ma veicola un messaggio diretto verso il consumatore, tipico dell’approccio provocatorio del brand. 🔗 Leggi su Ameve.eu

