Così il Villaggio diventerà campus

Il Villaggio olimpico di Milano sarà trasformato in un campus universitario urbano entro cinque mesi, secondo quanto annunciato dal general manager di Coima Res. La riqualificazione prevede la riconversione degli spazi in strutture dedicate alla formazione e alla vita studentesca, con l’obiettivo di creare un nuovo punto di riferimento per l’ambiente accademico della città. La fase di lavori dovrebbe concludersi nel giro di pochi mesi.

Cinque mesi, forse meno, per trasformare il Villaggio olimpico nel primo «campus universitario urbano» di Milano, come lo definisce Luca Mangia, general manager di Coima Res. Non un mondo a parte come gli altri studentati ma «aperto e connesso con il quartiere, al piano terra delle palazzine ci saranno 10mila metri quadri di servizi convenzionati aperti a tutti, li stiamo definendo con il Comune». Intanto, dal primo aprile la Fondazione Milano Cortina 2026 restituirà progressivamente le aree alla società del gruppo Coima che si occupa di sviluppo immobiliare e partiranno i lavori per adattare alla velocità della luce le 1.200 stanze e gli spazi comuni a modello di studente (ne accoglierà 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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