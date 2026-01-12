Fratelli Musulmani nei campus Così le università britanniche si stanno islamizzando

Negli ultimi tempi, diverse università britanniche sono state al centro di discussioni riguardanti la crescente presenza di gruppi legati ai Fratelli Musulmani nei campus. Secondo alcune fonti, questa tendenza potrebbe riflettere un cambiamento nell’ambiente accademico, con implicazioni sulla formazione e sull’orientamento degli studenti. Un fenomeno che ha suscitato attenzione e preoccupazioni, soprattutto in relazione alle influenze esterne e al ruolo delle élite del Golfo nel contesto universitario.

L’allarme era stato lanciato senza mezzi termini da Dominic Cummings, già consigliere del primo ministro britannico, secondo il quale le élite del Golfo avrebbero smesso di fidarsi delle università del Regno Unito, considerate non più luoghi di formazione delle classi dirigenti ma spazi orientati all’attivismo ideologico. Oxford e Cambridge, nelle analisi riportate, non sarebbero più percepite come garanzia di istruzione neutrale ma come ambienti nei quali i giovani rischiano di essere esposti all’attivismo islamista. Le parole di Cummings riproposte da Sassate.it e inizialmente liquidate come esagerate da alcuni esponenti dell’establishment britannico, hanno trovato riscontro in un fatto concreto: gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di escludere le università inglesi dal loro programma di borse di studio statali per studenti diretti nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Fratelli Musulmani nei campus". Così le università britanniche si stanno islamizzando Leggi anche: Dai banchi del Parlamento ai campus universitari: l’Iran e i Fratelli Musulmani avanzano nei ranghi della sinistra francese Leggi anche: Gli Emirati Arabi Uniti dicono no alle università britanniche e ritirano i fondi pubblici: cresce il rischio di radicalizzazione violenta nei campus del Regno Unito Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. "Fratelli Musulmani nei campus". Così le università britanniche si stanno islamizzando - Dalle analisi di Dominic Cummings alla decisione degli Emirati Arabi Uniti di restringere i finanziamenti agli studenti diretti nel Regno Unito: nei campus britannici cresce l’influenza dell’Islam pol ... msn.com

ATTENZIONE: LEGGETE BENE QUESTO POST Gli Emirati Arabi Uniti hanno escluso le università del Regno Unito dalle borse di studio statali. La decisione riflette tensioni politiche legate al mancato bando dei Fratelli Musulmani e ai timori di radicaliz - facebook.com facebook

Clamoroso: gli Emirati Arabi tagliano i fondi a chi vuole iscriversi nelle università del Regno Unito per paura del proselitismo dei Fratelli Musulmani. L’allarme islamismo in Occidente è sempre più reale e attuale. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.