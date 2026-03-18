Consorzio a passo lento | ripulito il 34% dei canali Poche risorse e mezzi

Nel 2025 il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia ha svolto interventi di manutenzione su più di 642 chilometri di canali, parte di una rete complessiva di oltre 1884. Finora è stato ripulito circa il 34% dei canali, ma l’attività procede lentamente a causa di risorse e mezzi limitati. La manutenzione riguarda principalmente operazioni di pulizia e sistemazione delle sponde.

Nel corso del 2025 il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia ha effettuato interventi di manutenzione su oltre 642 chilometri di canali, che si estendono su una rete complessiva di oltre 1884 chilometri (in tutto i canali sui quali intervenire sono 706). La copertura degli interventi si è attestata al 34,1% dell’intera rete regionale, con delle marcate differenze territoriali tra le aree gestite dal consorzio. I lavori di manutenzione hanno interessato principalmente il ripristino della funzionalità idraulica e la mitigazione delle principali criticità ambientali. Si è proceduto allo sfalcio della vegetazione infestante, alla pulizia degli alvei, alla rimozione dei materiali che ostacolano il deflusso delle acque e, nei casi più complessi il presidio di aree perimetrali, vasche e impianti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Consorzio a passo lento: ripulito il 34% dei canali. «Poche risorse e mezzi» Articoli correlati Leggi anche: Il Consorzio dei Servizi Sociali A05 apre i canali digitali ufficiali Sicilia a passo lento: la mappa dei cammini che uniscono l'Isola sulle orme del passatoUn fitto reticolo di trazzere e sentieri, non sempre facili da individuare, percorre la Sicilia in tutte le direzioni indicate dai punti cardinali,... CLAN DEI CASALESI: 30 Anni di Veleni nella Terra dei Fuochi | Il Sistema Invisibile