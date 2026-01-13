Il Consorzio dei Servizi Sociali A05 apre i canali digitali ufficiali

Il Consorzio dei Servizi Sociali A05 annuncia l’apertura dei suoi nuovi canali digitali ufficiali, con l’obiettivo di facilitare la comunicazione, ascoltare le esigenze della comunità e migliorare i servizi offerti. Questo passo mira a rafforzare la relazione con cittadini, enti e istituzioni, garantendo un accesso più semplice e diretto alle informazioni e alle iniziative del centro per la famiglia.

Accorciare le distanze, ascoltare i bisogni e non lasciare nessuno indietro. Con questo spirito il Centro per la Famiglia del Consorzio dei Servizi Sociali A05 annuncia l’apertura dei suoi nuovi canali digitali ufficiali, rafforzando il proprio impegno nel costruire relazioni, ascolto e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Undicenne picchiato con un cucchiaio di legno, il Comune apre indagini interne sui servizi sociali Leggi anche: Servizi Sociali, mercoledì apre un nuovo polo di ascolto per le famiglie Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Consorzio A5, via ai Tirocini Gol 2026. De Blasio: «Massima attenzione all'inclusione sociale; Sala Consilina, Consorzio Sociale S10 rafforza i servizi per 19 comuni; A Sant'Angelo dei Lombardi il primo emporio solidale: qui gli indigenti prendono gratis la spesa; Ornavasso, inaugurata la nuova mensa scolastica realizzata con i fondi del Pnrr. Consorzio S10, nuove assunzioni - Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) ha effettuato nuove assunzioni di personale, finalizzate al rafforzamento dei servizi s ... gazzettadisalerno.it

Il Consorzio A5 lancia il Natale “sociale”. De Blasio: “Feste nel segno della condivisione” - Stamane, presso il Circolo della Stampa di Avellino, sono state presentate le iniziative in calendario per le ... corriereirpinia.it

Inserimento nel mondo del lavoro per le persone con disabilità: il seminario di approfondimento - Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A05 e Mestieri Campania insieme per l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. orticalab.it

CSF Consorzio Servizi Funebri, è un Organizzazione Composta da oltre 180 Agenzie Funebri Dislocate in tutta la Regione Sicilia, Isole Minori Comprese. Siamo presenti su Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.