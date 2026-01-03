Strage in Svizzera il papà di Chiara Costanzo | Mia figlia ora non c?è più ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla Era finita nel locale per caso
Il tragico incendio alle Constellation di Crans-Montana ha causato la perdita di vite umane, tra cui quella di Chiara Costanzo. Il padre, profondamente colpito, ha annunciato di aver perso ogni speranza dopo aver ricevuto la telefonata per identificarla. L’incendio ha segnato profondamente le comunità svizzere e italiane, lasciando un vuoto incolmabile e un senso di lutto condiviso.
Le fiamme che hanno divorato Le Constellation a Crans-Montana non hanno distrutto solo un locale, ma hanno spezzato il futuro di diverse famiglie, lasciando la Svizzera e l?Italia in uno. 🔗 Leggi su Leggo.it
