Strage in Svizzera il papà di Chiara Costanzo | Mia figlia ora non c?è più ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla Era finita nel locale per caso

Il tragico incendio alle Constellation di Crans-Montana ha causato la perdita di vite umane, tra cui quella di Chiara Costanzo. Il padre, profondamente colpito, ha annunciato di aver perso ogni speranza dopo aver ricevuto la telefonata per identificarla. L’incendio ha segnato profondamente le comunità svizzere e italiane, lasciando un vuoto incolmabile e un senso di lutto condiviso.

Strage in Svizzera, i primi nomi dei feriti e dispersi italiani dopo il rogo. La Farnesina: «Massima cautela, identificazione complessa» - Emergono i primi nomi dei ragazzi italiani feriti o dispersi dopo il devastante incendio a Crans- ilgazzettino.it

Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, la ginnastica, la casa in Svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza” - Milano, la 16enne originaria di Arona risulta tra i dispersi nell’incendio di Capodanno a Le Constellation. ilgiorno.it

“Aiuto concreto”. Strage in Svizzera, il piano di Von der Leyen che coinvolge tutti gli europei - facebook.com facebook

Strage di Capodanno in Svizzera, i momenti in cui è divampato l'incendio. Da queste immagini si capisce uno degli aspetti della tragedia: non tutti avevano compreso la pericolosità di ciò che stava succedendo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.