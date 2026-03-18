Comprare casa in nuda proprietà e senza mutuo nuovo trend immobiliare in Italia

In Italia, nel 2025, il mercato della nuda proprietà sta diventando una scelta più diffusa tra le famiglie, superando i limiti di un segmento di nicchia. Sempre più persone optano per acquistare immobili senza richiedere un mutuo, indicando un cambiamento nelle modalità di investimento e gestione patrimoniale. Questa tendenza riflette un diverso approccio alle transazioni immobiliari nel paese.

Il mercato immobiliare della nuda proprietà in Italia nel 2025 non è più una nicchia per pochi, ma il termometro delle necessità economiche delle famiglie. L’ultima indagine dell’ Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa traccia l’identikit di chi intende comprare casa con la nuda proprietà. La nuda proprietà in Italia. Come evidenzia il report, non sono i giovanissimi a scommettere sulla nuda proprietà: il 32,1% degli acquirenti ha un’ età compresa tra i 45 e i 54 anni. Si tratta di una generazione ponte che spesso acquista l’immobile per i propri figli (il 70% degli acquirenti sono famiglie) o per garantirsi una rendita integrativa per la vecchiaia, mettendo in affitto l’immobile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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