Dal Messico, Phlur, marchio di profumeria di nicchia, avvia la sua espansione internazionale entrando negli store di Sephora. La presenza in questa catena di distribuzione rappresenta un passo importante per il brand, che ora si prepara a raggiungere nuovi mercati. La collaborazione con Sephora segna il primo grande passo di Phlur fuori dai confini nazionali.

Si chiama Phlur ed è un brand di profumeria di nicchia. Che ora comincia una importante espansione, varcando la soglia degli store di Sephora. Gli scaffali del rivenditore beauty conterranno, infatti, le Eau de Parfum del marchio, spray profumati per capelli e corpo, oli per il corpo, set e deodoranti. Il nuovo pubblico internazionale avrà accesso a fragranze cult come “Vanilla Skin”, “Father Figure” e “Missing Person”. Phlur arriva ufficialmente da Sephora: ecco quando. @sephoraitalia Lo stavi aspettando: @Phlur Fragrances arriverà da Sephora tra pochi mesi Stay tuned!? #SephoraItalia #Phlur #Fragranze? Lost – Swimming Paul Questa espansione partirà in Messico il 3 aprile, dove si terrà un’anteprima esclusiva in app tramite Sephora Messico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Comincia dal Messico il viaggio di Phlur con Sephora

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