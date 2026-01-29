Il razionalismo di Terragni Dal Novocomum all’archivio Viaggio nella terra delle seterie con una sorpresa vista Lago

Il Lago di Como si prepara ad accogliere ancora una volta turisti da tutto il mondo, attratti non solo dalle sue acque e dai paesaggi, ma anche dall’arte e dall’architettura. Negli ultimi giorni si parla molto di un viaggio tra i luoghi di Gheorghe Terragni, il famoso architetto razionalista, e di come le sue opere, come il Novocomum, siano ancora oggi oggetto di studio e ammirazione. Nel frattempo, il lago rimane al centro di molte attenzioni, grazie anche alla presenza di Hollywood, con George Clooney che ha portato

Il Lago di Como è una delle imperdibili destinazione di lusso, soprattutto dopo che George Clooney lo ha messo sotto i riflettori, portando un po’ di Hollywood in Italia. Ma oltre all’aspetto curatissimo, fin nei dettagli, che rende il “salotto“ un enorme giardino, ci sono alcune chicche da scoprire in una “giornata particolare“ che si può vivere a spasso per Como. Una fra tutti il razionalismo di Giuseppe Terragni, architetto di fama internazionale, che ha lasciato una grossa impronta in suolo comasco. Una delle sue opere più celebri è il Novocomum, un edificio multipiano di appartamenti, oggi a due passi dal centro storico di Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il razionalismo di Terragni. Dal Novocomum all’archivio. Viaggio nella terra delle seterie con una sorpresa vista Lago Approfondimenti su Terragni Novocomum Matrici dello Spazio, Filo. Forma. Tensione: Mimmo Totaro all’Archivio Terragni L’Archivio di Stato di Chieti promuove Dietro il Sipario: un viaggio nella memoria In occasione della Giornata della Memoria, l’Archivio di Stato di Chieti presenta La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Terragni Novocomum Argomenti discussi: In arrivo a Como una mostra sul Razionalismo e su Turner; Per la rinascita dell'Asilo Sant'Elia arriva anche il soccorso economico del Fai. Sartoris e Terragni, protagonisti del Razionalismo: la mostra a ComoComo, opulenta città al confine della Svizzera, fondata come campo militare romano e poi trasformata lentamente in un denso tessuto medievale studiato appassionatamente dal compianto Gianfranco ... exibart.com Foto dell’Asilo Sant’Elia di Terragni a ComoIn quest'opera, Giuseppe Terragni supera il Razionalismo accademico per abbracciare una concezione più libera e umana dello spazio, in cui struttura, funzione e natura rispettivamente si intrecciano e ... living.corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.