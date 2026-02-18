Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 | i casi del 18 febbraio
Torna questa sera, mercoledì 18 febbraio, il consueto appuntamento con la cronaca e le inchieste di Chi l'ha visto?, guidato come sempre da Federica Sciarelli su Rai 3. Al centro della puntata ci saranno gli ultimi, intricati sviluppi sul giallo di Liliana Resinovich: dopo la morte di Claudio Sterpin, grande accusatore di Sebastiano Visintin, cosa succederà? Cosa accadrà alle indagini e quali dichiarazioni saranno utilizzate nel processo se il marito di Liliana verrà rinviato a giudizio? Il programma cercherà di capire se questo colpo di scena possa cambiare definitivamente la traiettoria del caso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
