Chelsea Psg 0-3 | notte fonda per i Blues anche a Stamford Bridge Dominio netto e quarti dei francesi nel segno di Kvara Barcola e Mayulu
Nel match degli ottavi di finale di Champions League, il Psg ha battuto il Chelsea 3-0 a Stamford Bridge. La squadra francese ha dominato l'incontro con i gol di Kvara, Barcola e Mayulu, lasciando gli inglesi senza reazione. La partita si è conclusa con un risultato netto che garantisce ai francesi l'accesso ai quarti di finale.
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