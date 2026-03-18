Chelsea Psg 0-3 | notte fonda per i Blues anche a Stamford Bridge Dominio netto e quarti dei francesi nel segno di Kvara Barcola e Mayulu

Nel match degli ottavi di finale di Champions League, il Psg ha battuto il Chelsea 3-0 a Stamford Bridge. La squadra francese ha dominato l'incontro con i gol di Kvara, Barcola e Mayulu, lasciando gli inglesi senza reazione. La partita si è conclusa con un risultato netto che garantisce ai francesi l'accesso ai quarti di finale.