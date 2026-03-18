Checco Zalone ha un nuovo amore dopo Mariangela Eboli | è Valentina Liguori ex moglie di Zambrotta

Checco Zalone e Valentina Liguori sono stati fotografati insieme a Roma durante una giornata di relax. Zalone, noto attore e comico, e Liguori, ex moglie di un ex calciatore, sono apparsi molto complici e felici, dimostrando una relazione consolidata. La coppia è stata immortalata mentre passeggiava, condividendo momenti di intimità e tranquillità nel centro della città.

Checco Zalone e Valentina Liguori, modella ed ex moglie di Zambrotta, sono ufficialmente una coppia. I due sono stati paparazzati durante una giornata a Roma dove sono apparsi complici e felici, mostrando una "quotidianità consolidata". Il comico è reduce dalla separazione con Mariangela Eboli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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