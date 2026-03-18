Oggi si è svolta la presentazione ufficiale di William Viali come nuovo allenatore del Catania, dopo la separazione con il precedente tecnico. Durante la conferenza stampa, Viali ha annunciato che il club si concentrerà sui play-off, definendoli come un torneo a parte. Nel frattempo, si è appreso che Viali ha lasciato il Benevento per prendere in carico la squadra etnea.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’inattesa separazione con mister Mimmo Toscano, è iniziata oggi con una lunga conferenza stampa l’avventura di William Viali alla guida del Catania. Presenti al tavolo anche il vicepresidente generale Vincent Grella, il direttore sportivo Ivano Pastore e il direttore generale Alessandro Zarbano. Ad illustrare i motivi che hanno spinto il club a voltare pagina in panchina è stato proprio quest’ultimo spiegando che “ l’esonero arrivato dopo una vittoria (ad Altamura, ndr) è una scelta non figlia di una partita ma di valutazioni ponderate. Non è una singola gara che determina una scelta così importante dopo un anno e mezzo di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Catania, il nuovo tecnico Viali si presenta e ‘molla’ il Benevento: “Play off torneo a parte”

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