Un nuovo supermercato Carrefour in franchising apre le sue porte, portando con sé l’assunzione di circa 12.000 persone e l’apertura di 1.200 punti vendita. La scelta di espandersi attraverso questa formula evidenzia l’intenzione di rafforzare la presenza nel settore della grande distribuzione alimentare. La catena continua così a investire nel mercato, puntando su nuove aperture e opportunità di lavoro.

L’apertura di un supermercato Carrefour in franchising rappresenta oggi una delle vie più solide desidera investire nel settore della grande distribuzione alimentare. Con oltre 1.200 punti vendita attivi sul territorio italiano, il Gruppo offre formati diversificati che spaziano dai grandi ipermercati ai piccoli negozi di prossimità. Attualmente, più di 500 imprenditori gestiscono complessivamente oltre 1.000 attività, creando un tessuto imprenditoriale che impiega direttamente più di 12.000 collaboratori in Italia. L’opportunità non richiede competenze pregresse specifiche, ma punta tutto sullo spirito imprenditoriale e sulla capacità di gestire il punto vendita con dedizione diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrefour: 1.200 punti vendita e 12.000 posti di lavoro

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