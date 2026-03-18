Con l’arrivo della primavera, si preparano i cambiamenti nel guardaroba: vengono sostituite le tendenze invernali con nuove proposte per la stagione calda. Sono in uscita cinque stili che hanno dominato l’inverno, mentre altre cinque tendenze emergono come novità nel mondo della moda. Le temperature si alzano e le giornate si allungano, segnando il passaggio tra due stagioni.

Si alzano le temperature, le giornate si allungano e ogni outfit invernale comincia a sembrare già visto: è tempo di fare il cambio stagione 2026. Anche il guardaroba chiede aria nuova e nuove ispirazioni, lasciando che siano i trend della primavera estate 2026 a decretare cosa scartare e cosa tenere. Da un anno all’altro può succedere che alcuni capi perdano rilevanza, mentre altri emergono con forza, ridefinendo le silhouette e palette di stagione. Tra addii strategici e nuovi ingressi mirati, ecco cinque trend da lasciare andare e cinque da accogliere subito per affrontare la nuova stagione con un look aggiornato. Out: foulard come cintura – In: spille. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cambio stagione: 5 tendenze in uscita e 5 in entrata dal guardaroba della PE26

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