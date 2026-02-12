Obiettivo primario la sicurezza degli studenti | scatta la ' zona scolastica' negli orari di entrata e di uscita dal plesso

Questa mattina, le autorità hanno istituito la zona scolastica davanti alla scuola primaria ‘Gianni Rodari’ di Fiumicino, a Savignano sul Rubicone. L’obiettivo è garantire maggior sicurezza agli studenti durante gli orari di entrata e uscita. I genitori e gli insegnanti hanno accolto con favore questa iniziativa, che dovrebbe ridurre i rischi e rendere più sicuro il passaggio dei bambini davanti all’istituto. Ora si aspetta che la misura porti risultati concreti nel breve periodo.

Scatta la 'zona scolastica' nell'area circostante la scuola primaria 'Gianni Rodari' di Fiumicino, a Savignano sul Rubicone Scatta la 'zona scolastica' nell'area circostante la scuola primaria 'Gianni Rodari' di Fiumicino, a Savignano sul Rubicone. Il provvedimento entrerà in vigore da domani, venerdì 13 febbraio, e prevede limitazioni alla circolazione stradale. Il tutto a protezione degli studenti negli orari di entrata e di uscita dal plesso scolastico. Nel dettaglio sarà vietato il transito dal lunedì al venerdì di tutti i giorni feriali scolastici, dalle 7,45 alle 8 e dalle 15,45 alle 16,15, nella via Gatteo-Fiumicino, tratto compreso tra le intersezioni con le vie Gianni Rodari e Rubicone Sinistra.

