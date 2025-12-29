Palestra Inter i dialoghi con l’Atalanta continuano già per gennaio E c’è un altro giocatore finito nel mirino dei nerazzurri

La Palestra Inter prosegue i dialoghi con l’Atalanta anche per il mercato di gennaio. Un nuovo giocatore sarebbe nel mirino dei nerazzurri, pronti a perfezionare un accordo che prevede l’acquisto a gennaio e il prestito al Cagliari fino a giugno. La strategia del club si concentra su interventi mirati per rafforzare la rosa nella seconda parte della stagione.

Palestra Inter, i nerazzurri sono pronti a prendere il giocatore a gennaio e lasciarlo a Cagliari fino a giugno. E Marotta segue sempre Ederson Il futuro della fascia destra nerazzurra potrebbe parlare giovane e italiano. In casa Inter prende sempre più quota l'ipotesi Palestra, un'operazione che la dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando con

