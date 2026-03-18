Venerdì 20 marzo 2026 alle 18:30 si gioca Cagliari-Napoli, una partita valida per la prossima giornata di Serie A. Il Napoli si presenta con un buon momento di forma, mentre il Cagliari prepara la sfida in casa, all’Unipol Domus. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate, con i partenopei considerati favoriti.

Il Napoli si è decisamente ripreso e ora fa visita al Cagliari all’unipol Domus per la prossima giornata di Serie A. I Partenopei vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo quelle contro Verona, Torino e Lecce, grazie alle quali si sono stabilizzati in terza posizione. Le cose stanno migliorando per la formazione campana, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cagliari-Napoli (venerdì 20 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Partenopei più motivati

Articoli correlati

Cagliari-Napoli (venerdì 20 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl Napoli si è decisamente ripreso e ora fa visita al Cagliari all’unipol Domus per la prossima giornata di Serie A.

Hannover 96-Braunschweig (venerdì 20 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiLa lotta per la promozione in Bundesliga, nella quale è impegnato l’Hannover 96, incrocia quella per mantenere la categoria che invece coinvolge il...

Aggiornamenti e notizie su Cagliari Napoli venerdì 20 marzo 2026...

Temi più discussi: Cagliari-Napoli, i biglietti: due fasi di vendita; Dove vedere Cagliari-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cagliari-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Cagliari-Napoli: probabili formazioni e statistiche.

Cagliari-Napoli pronostico e quote, la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Cagliari-Napoli con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto del match valido per il 30° turno di Serie A. calciomercato.com

Cagliari-Napoli si gioca il 20 marzo: probabili formazioni e dove vederlaIl Napoli apre la 30esima giornata di Serie A nella trasferta di Cagliari. Conte sta ritrovando i suoi big, da Anguissà a De Bruyne e adesso vede il secondo posto che dista appena un ... ilgazzettino.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Cagliari- #Napoli x.com

Cagliari-Napoli, l’obiettivo per Antonio Conte è solo uno: VINCERE! Con i FAB 4 tutto è possibile...jamm uagliù Come finisce il match, faccelo sapere nei commenti Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Isc - facebook.com facebook