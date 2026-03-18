Venerdì 20 marzo alle 18:30 si gioca Cagliari-Napoli, partita valida per la prossima giornata di Serie A. Il Napoli arriva da un momento di forma migliorato e si prepara a sfidare il Cagliari all’unipol Domus. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati e sono ora disponibili per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Il Napoli si è decisamente ripreso e ora fa visita al Cagliari all’unipol Domus per la prossima giornata di Serie A. I Partenopei vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo quelle contro Verona, Torino e Lecce, grazie alle quali si sono stabilizzati in terza posizione. Le cose stanno migliorando per la formazione campana, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cagliari-Napoli (venerdì 20 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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