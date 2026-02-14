Bove prima presenza col Watford | la rinascita dell' ex Roma in Inghilterra

Edoardo Bove ha fatto il suo debutto con il Watford, dimostrando di aver superato il grave problema di salute che lo aveva colpito oltre un anno fa durante la partita contro l’Inter il 1 dicembre 2024. La sua prima presenza in campo rappresenta un passo importante nella sua ripresa, dopo mesi di allenamenti intensi e di incertezza. La squadra inglese ha accolto con entusiasmo il ritorno del centrocampista, che ha partecipato alla partita di ieri pomeriggio come sostituto negli ultimi minuti.

Finalmente la luce in fondo al tunnel per Edoardo Bove che, a distanza di oltre un anno dal malore accusato nel match contro l’Inter (1 dicembre 2024), è tornato a riassaporare il sapore di una partita di calcio. Oggi, nel giorno di San Valentino, è andato in panchina per il match di Serie B inglese (Championship) tra il ‘suo’ Watford e il Preston North End e al minuto 86 ha fatto il suo ingresso in campo. Bove rivede la luce Bove a metà gennaio ha rescisso il contratto che lo legava con la Roma per ripartire dalla Championship ed ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo col Watford. «Vorrei ringraziare l’intera famiglia del Watford per la calda accoglienza che ho ricevuto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bove, prima presenza col Watford: la rinascita dell'ex Roma in Inghilterra Perché Edoardo Bove può giocare a calcio col Watford in Inghilterra ma non può farlo in Italia Edoardo Bove, dopo aver superato un arresto cardiaco in campo e aver rescisso il contratto con la Roma, si prepara a tornare a giocare. Edoardo Bove: giocherà in Inghilterra. Lo vuole il Watford. Verso la rescissione del contratto con la Roma Edoardo Bove sta per trasferirsi in Inghilterra, con il Watford interessato al suo acquisto. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Calciomercato chiuso: le news dell'ultimo giorno di trattative; Italia, uragano sulla Scozia; Angelica Bove: A 19 anni ho perso i miei genitori, un dolore troppo grande. Sanremo? I miei 5 fratelli fanno il tifo per me. Bove, prima presenza col Watford: la rinascita dell'ex Roma in InghilterraFinalmente la luce in fondo al tunnel per Edoardo Bove che, a distanza di oltre un anno dal malore accusato nel match contro l’Inter (1 ... msn.com Bove ritorna al calcio, 11 minuti di felicità col Watford a oltre un anno dal malore: social in festaBove per la prima volta in campo col Watford a un anno dall'arresto cardiaco che lo colpì in Fiorentina-Inter: ha debuttato in Championship contro il Preston North End ... sport.virgilio.it Il Segreto di Pulcinella di Bove Giuseppe. Flo Rida · Right Round. La mia verace. Un’ode alla materia prima. Pomodoro biologico, mozzarella di bufala DOP, Sovrano di Bufala stagionato oltre i 24 mesi, basilico, olio EVO Monocultivar Ortice del Frantoio Roma facebook