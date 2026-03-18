BOOM! RETE 4 COLPEVOLE LA7 SI SALVA | I PROVVEDIMENTI URGENTI DELL’AGCOM

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha preso decisioni ufficiali riguardo alle reti televisive Rete 4 e La7. Dopo gli ammonimenti ricevuti, sono stati adottati provvedimenti urgenti per entrambe le emittenti, in risposta alla presenza di contenuti con toni positivi e negativi. La decisione riguarda le differenze di trattamento tra le due reti in relazione a determinati programmi e interventi.

L’Agcom ha ufficializzato le decisioni su Rete 4 e La7 dopo gli ammonimenti per una eccesiva presenza del “sì” da una parte – compreso il monologo della Meloni da Porro – e del “no” dall’altra. Un ordine di riequilibrio, per una sottorappresentazione della posizione favorevole al “no”, è stato emesso nei confronti del canale Rete 4 e del Nove dall’Agcom dopo gli esposti dell’ultima settimana e il monitoraggio del periodo 8-14 marzo nell’ambito della campagna referendaria. L’Autorità – informa una nota – ha imposto a Rete 4 di ripristinare l’equilibrio tra le posizioni referendarie entro il 20 marzo. Il provvedimento prevede, inoltre, di bilanciare adeguatamente il tempo attribuito alla presenza della presidente del Consiglio nel corso della programmazione dell’emittente. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BOOM! RETE 4 COLPEVOLE, LA7 SI SALVA: I PROVVEDIMENTI URGENTI DELL’AGCOM Articoli correlati L'ordine dell'Agcom sul referendum: La7 e Discovery devono riequilibrare i palinsesti a favore del sìSulla rete di Cairo e sul canale Nove le ragioni del No superano lo spazio consentito.