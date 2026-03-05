L' ordine dell' Agcom sul referendum | La7 e Discovery devono riequilibrare i palinsesti a favore del sì

L'Agcom ha disposto che La7 e Discovery modificano i loro palinsesti durante la campagna referendaria sulla giustizia, con l’obiettivo di dare maggiore spazio alle argomentazioni a favore del sì. La decisione riguarda la copertura mediatica e impone alle reti di riequilibrare i contenuti trasmessi. La norma si applica nei giorni che precedono il voto, per garantire un'informazione più equa.

Sulla rete di Cairo e sul canale Nove le ragioni del No superano lo spazio consentito. Per evitare sanzioni, ora le due emittenti dovranno intervenire sui palinsesti entro il 7 marzo Nella campagna per il referendum sulla giustizia La7 e Discovery devono dare più spazio alle ragioni del sì. Lo ha ordinato l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) con due distinte delibere adottate ieri. "Dai dati del primo ciclo di monitoraggio (12-28 febbraio 2026) è emersa una sotto rappresentazione della posizione del sì sui canali Nove e La7'", ha rilevato l'Agcom sulla base dell'attività svolta e di cui Il Foglio aveva dato conto ieri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Referendum, l’ordine di Agcom a La7 e Nove: “Riequilibrio palinsesti a favore del sì”L’Autorità rileva una sottorappresentazione della posizione favorevole nel primo monitoraggio della campagna.

Referendum, l’ordine di Agcom a La7 e Nove: Riequilibrio palinsesti a favore del sìL’Autorità rileva una sottorappresentazione della posizione favorevole nel primo monitoraggio della campagna. Le emittenti dovranno adeguarsi entro il 7 marzo o rischiano nuovi provvedimenti ... ilgiornale.it

