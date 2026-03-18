Un'operazione di mercato condotta dal club inglese ha portato a un'offerta di 85 milioni di euro per Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. L’argentino, attualmente il giocatore più pagato della rosa nerazzurra, ha un contratto in scadenza a giugno 2029 e ha espresso la volontà di restare all’Inter, dove ricopre anche il ruolo di capitano. La trattativa è in corso.

L’argentino è il più pagato della rosa nerazzurra. Il suo contratto scade a giugno 2029 Lautaro Martinez non intende lasciare l’Inter e per il club nerazzurro, oltre che il capitano, resta un simbolo. Ma come si dice, ‘le vie del mercato sono infinite.’. E dall’Argentina rimbalza una notizia clamorosa: c’è una big di Premier che sarebbe pronta a offrire 85 milioni di euro per il cartellino del numero 10. Si tratta del Chelsea, fresco di pesante eliminazione dalla Champions. ‘Blues’ buttati fuori dal PSG, vittorioso in maniera netta sia all’andata che al ritorno. Proprio i transalpini, il 31 maggio di quasi un anno fa, hanno surclassato i nerazzurri togliendo anche a Lautaro la gioia indescrivibile per la conquista di un grande traguardo come la Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Blitz inglese per Lautaro Martinez: 85 milioni per il sì dell’Inter

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