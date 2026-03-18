Nella prima giornata di Biogas Italy, evento annuale del Cib, viene presentato un manifesto programmastico con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo del biogas nel settore agricolo. L'iniziativa coinvolge rappresentanti del settore e introduce proposte concrete per favorire la crescita di questo comparto. La giornata si concentra su incontri e presentazioni di progetti legati all’uso del biogas in ambito agricolo.

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Nella prima giornata di Biogas Italy, l'evento annuale del Cib Consorzio Italiano Biogas, dedicato al biogas e biometano agricolo, giunto alla sua decima edizione, è stata tracciata la strada da percorrere per raggiungere il pieno potenziale produttivo di gas rinnovabile agricolo al 2030. L'evento è stato l'occasione per festeggiare insieme anche il ventennale del Consorzio, ripercorrendo la storia di successo attraverso le voci di coloro che hanno contribuito a costruire il sistema che oggi è divenuto un modello a livello europeo. La giornata si è aperta con un focus sull'attuale quadro geopolitico internazionale e sulla crescente attenzione ai temi di sicurezza e indipendenza energetica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biogas Italy 2026, Cib traccia manifesto programmastico per consolidare sviluppo in agricoltura

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