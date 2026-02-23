Biella | sole e 16 gradi eccezione invernale da non perdere

Oggi a Biella si prospetta una giornata di sole, con temperature che raggiungeranno i 16 gradi. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni, e le temperature minime si fermeranno intorno ai 4 gradi. La città del Piemonte orientale si prepara a vivere una giornata stabile e soleggiata, con condizioni meteorologiche ideali per uscire e godersi la città. Le previsioni indicano che non ci saranno cambiamenti significativi nel corso della giornata, con un cielo che rimarrà prevalentemente sereno. Biella, nota per le sue industrie tessili e la sua ricca storia, oggi si presenta in una luce particolarmente favorevole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Purcitade, teatro e incontri con ospiti d'eccezione. Gli appuntamenti da non perdere nel weekendUn fine settimana dedicato a cultura, teatro e incontri con ospiti di rilievo, dal 23 al 25 gennaio a Udine e zone limitrofe.

Da Zogno allo Zucco, coccolati dal sole invernaleUn’escursione di 11,5 chilometri tra Zogno e lo Zucco ha attirato numerosi escursionisti, grazie al sole invernale che ha illuminato il percorso.

L’influencer biellese fu trovata in casa con un foro nel petto La Procura di Biella, alla fine, aveva puntato il dito contro il marito, sostenendo che l'avesse aggredita perché geloso della sua visibilità - facebook.com facebook