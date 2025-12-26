Beautiful Anticipazioni Americane | Eric sfida Ridge con una nuova casa di moda!

Scopri come il patriarca Eric Forrester reagisce alle decisioni di Ridge e come una nuova maison potrebbe cambiare il destino di Beautiful Nel cuore pulsante di Beautiful, dietro i sorrisi e gli abiti di alta moda, inizia a scatenarsi una vera e propria tempesta. Le puntate americane della soap, che presto vedremo su Canale5, stanno rivelando sviluppi così intensi da superare ogni previsione. Al centro di questa escalation drammatica c’è Eric Forrester, un uomo che per decenni ha incarnato il mito della moda e della famiglia, e che ora si ritrova a fronteggiare decisioni che potrebbero cambiare per sempre il destino della Forrester Creations. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

