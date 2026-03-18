Bari Film Festival | 3 donne d’oro per il cinema

Durante la 17ª edizione del Bari International Film&Tv Festival, che si terrà dal 21 al 28 marzo 2026, saranno consegnati tre premi dedicati alle donne che si sono distinte nel mondo del cinema. Il festival, in questa occasione, assegnerà il riconoscimento ‘Arte del Cinema’ a figure femminili che hanno contribuito al settore. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel corso dell’evento.

La 17ª edizione del Bari International Film&Tv Festival, in programma dal 21 al 28 marzo 2026, si prepara a onorare il talento femminile con il premio ‘Arte del Cinema’. Le ricompense saranno conferite a Trudie Styler, Valeria Golino e Luisa Ranieri durante eventi specifici al Teatro Petruzzelli. Questo riconoscimento non è solo un atto formale, ma una celebrazione di carriere che hanno ridefinito i confini della settima arte. Il calendario degli incontri prevede momenti distinti per ogni ospite, integrando proiezioni e dialoghi diretti con il pubblico. La regista britannica riceverà il suo premio venerdì 27 marzo, mentre l’attrice italiana sarà protagonista di un incontro moderato da Paolo Mereghetti mercoledì 25 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari Film Festival: 3 donne d’oro per il cinema Articoli correlati Leggi anche: Bergamo Film Meeting: 9 giorni di festival con oltre 170 film, focus sul cinema europeo contemporaneo Rotterdam Film Festival, una mappa possibile per il cinema indipendenteInaugurazione con il regista portoghese João Nicolau e il suo Providence and the Guitar, da un racconto di Robert Louis Stevenson, chiusura con la... Altri aggiornamenti su Bari Film Festival Temi più discussi: A Bari torna il Bif&st dal 21 al 28 marzo, ecco il programma del 2026; È online il programma del Bifest 2026; A Bari torna il Bif&st dal 21 al 28 marzo. I film italiani; Bif&st 2026: il programma della diciassettesima edizione del Bari International Film Festival. Festival del cinema di Bari Bif&st 2026, presentata la 17ª edizione del festival del cinema di BariÈ stata presentata questa mattina la 17ª edizione del Bif&st – Bari International Film & TV Festival, in programma nel capoluogo pugliese da sabato 21 a sabato 28 marzo 2026. Il festival, diretto dal ... statoquotidiano.it BIF&ST - Bari International Film&TV Festival: annunciati i programmi per l'edizione 2026Sono arrivati i programmi e gli eventi per il prossimo BIF&ST - Bari International Film&Tv Festival che si prospetta strepitosa. msn.com I Premi “Arte del Cinema” della 17esima edizione del Bif&st - Bari International Film&Tv Festival a Kasia Smutniak (21 marzo), Alessandro Baricco (22 marzo), Elena Sofia Ricci (23 marzo), Giuseppe Tornatore (24 marzo), Wes Studi (25 marzo), Francesca Arc - facebook.com facebook