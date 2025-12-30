Il Rotterdam Film Festival si presenta come un punto di riferimento per il cinema indipendente, offrendo un’ampia gamma di opere che spaziano tra diversi generi e stili. Dall’inaugurazione con il regista João Nicolau e il suo

Inaugurazione con il regista portoghese João Nicolau e il suo Providence and the Guitar, da un racconto di Robert Louis Stevenson, chiusura con la crime comedy Bazaar (Murder in the . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Rotterdam Film Festival, una mappa possibile per il cinema indipendente

Leggi anche: Via dei Corti, festival indipendente di cinema breve

Leggi anche: Immagina Florence Festival, rassegna internazionale dedicata al cinema indipendente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dal 29 gennaio all’8 febbraio si svolgerà Rotterdam 2026, la 55a edizione dell’International Film Festival Rotterdam (IFFR), diretto da Vanja Kaludjercic. Come sempre un programma vastissimo, con le sezioni competitive Big Screen, Tiger e Tiger Short, e le n - facebook.com facebook