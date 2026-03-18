A Bagnoli, quindici consiglieri comunali hanno espresso il loro dissenso rispetto al modello “Grandi Eventi”, proponendo invece una soluzione diversa per lo sviluppo locale. La discussione riguarda le modalità di organizzazione degli eventi e le strategie di investimento sul territorio. La municipalità di Napoli si trova così a confrontarsi con posizioni contrastanti su come gestire il futuro di questa zona.

"> Il Caso di Bagnoli: Un Appello dalla Municipalità di Napoli. La questione di Bagnoli, un’area storicamente ferita e complessa, sta generando un forte dibattito all’interno delle municipalità di Napoli. Non si tratta di un palcoscenico da esibire ai grandi investitori, ma di una terra che reclama giustizia e attenzione. Quindici consiglieri municipali, uniti in un manifesto, hanno dato voce a questa necessità esprimendo la loro posizione: “Bagnoli non è un palcoscenico, è la nostra terra”. Firma di un atto d’accusa significativo, il documento unisce rappresentanti di diverse Municipalità, dalla II alla X, e si pone in netta contrapposizione con l’attuale gestione del Sin Bagnoli-Coroglio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bagnoli: 15 consiglieri si oppongono al modello “Grandi Eventi” per una visione alternativa.

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