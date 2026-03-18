Auguri per la Festa del Papà 2026 le frasi più belle da dedicare il 19 marzo

Il 19 marzo si celebra la Festa del Papà, una ricorrenza in cui si rivolgono auguri e parole affettuose ai padri. La giornata coincide con la festa di San Giuseppe, considerato padre putativo di Gesù e figura simbolica di paternità. In questa occasione vengono condivise frasi e messaggi dedicati ai padri di tutto il mondo.

Il 19 marzo si celebra la Festa del papà, una festa che cade nel giorno di San Giusepope, padre putativo di Gesù e figura paterna per antonomasia. Ecco alcune citazioni famose e divertenti da inviare ai padri o per ricordare quelli che non ci sono più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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